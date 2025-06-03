A Milli Kadın Futbol Takımı, Yunanistan'ı mağlup etti

AA & Ensonhaber

Girit Adası'ndaki Theodoros Vardinogiannis Stadı’nda oynanan mücadelede, ay-yıldızlılar 16. dakikada Ebru Topçu ile penaltıdan yararlanamadı. Ancak 42. dakikada sahneye çıkan Kader Hançar, attığı golle Türkiye’ye galibiyeti getirdi.

Aynı grupta oynanan diğer karşılaşmada ise İrlanda Cumhuriyeti, sahasında Slovenya’yı 1-0 yenerek zirvedeki yerini korudu.

MİLLİ TAKIM, PLAY-OUT MAÇINA ÇIKACAK

Bu sonuçların ardından 6 puan toplayan milli takım, grubunu üçüncü sırada tamamladı. Türkiye, B Ligi’ndeki yerini koruyabilmek için Ekim ayında C Ligi’nden gelecek bir rakiple iki ayaklı play-out maçına çıkacak. Bu eşleşmeden galip ayrılması halinde, ay-yıldızlılar bir üst ligde yoluna devam edecek.

NECLA GÜNGÖR KIRAGASI TARİHE GEÇTİ

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası da Yunanistan karşısında tarihi bir eşiği geride bıraktı. Ay-yıldızlıların başında 50. maçına çıkan Kıragası, A Milli Kadın Futbol Takımı tarihinde bu sayıya ulaşan ilk teknik direktör olarak adını Türk futboluna yazdırdı.

Kıragası’nın yönetiminde milliler şu ana dek 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 19 mağlubiyet elde etti.