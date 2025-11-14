A Milli Takım'a Emirhan Topçu'dan kötü haber

- TFF, Emirhan Topçu'nun sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.
- Topçu, arkada adalesindeki sakatlık nedeniyle son iki antrenmanda yer alamadı.
- A Milli Takım, Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçlara hazırlanmaya devam ediyor.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçların hazırlıklarına devam eden A Milli Takım'da bir son dakika gelişmesi yaşandı.
Bu kapsamda kadroda bulunan Emirhan Topçu'dan kötü haber geldi.
KADRODAN ÇIKARTILDI
A Milli Takım'da Emirhan Topçu, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.
Topçu, arka adalesindeki sakatlık nedeniyle son iki antrenmanda yer alamamıştı.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"A Millî Takımımızın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçlar öncesinde aday kadroda zorunlu bir değişikliğe gidildi.
"A Millî Takımımızın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçlar öncesinde aday kadroda zorunlu bir değişikliğe gidildi.