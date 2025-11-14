A Milli Takım'a Emirhan Topçu'dan kötü haber

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçların hazırlıklarına devam eden A Milli Takım'da bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Bu kapsamda kadroda bulunan Emirhan Topçu'dan kötü haber geldi.

KADRODAN ÇIKARTILDI

A Milli Takım'da Emirhan Topçu, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

Topçu, arka adalesindeki sakatlık nedeniyle son iki antrenmanda yer alamamıştı.

Yapılan açıklama şu şekilde: