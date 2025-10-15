A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası'na nasıl gider?

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 9. hafta maçında Kocaeli'de Gürcistan'ı ağırladı...

Son düdüğe kadar üstün bir performans sergileyen Milliler, Gürcistan'ı 4-1'lik skorla mağlup ederek grubu ilk iki sırada bitirmek için büyük avantaj elde etti.

Ay-yıldızlı takımın golleri Kenan Yıldız, Merih Demiral (2) ve Yunus Akgün'den geldi. Milliler bu galibiyetle grupta puanını 9'a yükseltti ve play-off kapısını araladı.

DÜNYA KUPASI'NA NASIL GİDERİZ? İŞTE TÜM İHTİMALLER...

Gözler şimdi kalan 2 maça çevrilirken, herkes "A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'na nasıl gider?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki Türkiye Dünya Kupası’na katılabilecek mi? Türkiye Dünya Kupası için gruptan nasıl çıkar, kaç maçı kaldı? İşte detaylar...

Bulgaristan'ın ardından Gürcistan'ı da farklı mağlup eden A Milli Takım, punaını 9'a çıkardı. 12 puandaki İspanya liderliğini sürdürürken, Gürcistan 3 puanda kaldı. Grup sonuncusu Bulgaristan'ın ise puanı bulunmuyor.

İlk 4 maçını tamamlayan Milliler'in, grup aşamasında oynaması gereken 2 maçı daha kaldı. İşte milli takımın kalan maçları;

15 KASIM

20.00 Türkiye - Bulgaristan

18 KASIM

22.45 İspanya - Türkiye

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmesi için iki temel senaryo bulunuyor.

Doğrudan dünya kupasına katılmak için E Grubu'nu lider bitirmemiz gerekiyor.

Grubun tartışmasız favorisi İspanya'nın kalan 2 maçta puan kaybetmesi, bizim de 6 puanı cebimize koymamız gerekiyor.

EN GÜÇLÜ SENARYO

Türkiye'nin en gerçekçi ve güçlü hedefi, E Grubu'nu ikinci sırada tamamlamak ve Play-off turuna katılmak.

Kalan 2 maçta, alınabilecek 1 puanla bile A Milli Takım, Gürcistan ve Bulgaristan'ın Millilerimizi geçme şansını tamamen ortadan kaldıracak ve ikinciliği garantileyecek, play-off'a kalacak.

Hatta Gürcistan'ın yaşayacağı bir puan kaybıyla Milliler, kalan maçlarda hiç puan alamasa da grubu ikinci sırada tamamlayacak.

PLAY-OFF SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Grup ikincisi olan 12 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelen 4 takım (toplam 16 takım) Play-off turunda mücadele edecek.

Grubu ikinci sırada tamamlarsa Türkiye, UEFA Uluslar Ligi sıralamasına göre turnuvaya katılamayan en iyi grup birincileri ile birlikte play-off'ta mücadele edecek.

Burada tek maç üzerinden oynanacak yarı final ve final karşılaşmalarını kazanan dört takım, Avrupa'dan kalan dört bilet için turnuvaya katılma hakkı elde edecek.