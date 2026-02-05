ABB FOMGET - Amed Sportif Faaliyetler maçının tarihi açıklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Futbol Federasyonu, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 17. haftasında 1 Şubat Pazar günü oynanması planlanan ancak hava koşulları nedeniyle ertelenen Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Amed Sportif Faaliyetler maçının 24 Mart Salı günü oynanacağını duyurdu.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

Federasyondan yapılan açıklamada, "1 Şubat Pazar günü saat 12.00'de Osmanlı Stadı'nda oynanması planlanan ancak elverişsiz hava koşulları ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle ertelenen Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Amed Sportif Faaliyetler Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi müsabakası, 24 Mart Salı günü aynı saat ve aynı sahada oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.