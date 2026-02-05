Abone ol: Google News

Yasin Özcan: Beşiktaş'ta her maç 3 puan almalısınız

Beşiktaş'ın yeni transferi Yasin Özcan, "İlk maçıma çıktığım için çok mutluyum ama bir yandan üzgünüm, 1 puan aldık. Beşiktaş'ta her maç 3 puan almalısınız" dedi.

Yayınlama Tarihi: 05.02.2026 21:34
  • Beşiktaş, Türkiye Kupası maçında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.
  • Yasin Özcan, ilk maçında 1 puan aldıkları için üzgün olduğunu belirtti.
  • Özcan, Beşiktaş'ta her maçta 3 puan almaları gerektiğini vurguladı.

Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından Beşiktaşlı savunmacı Yasin Özcan açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'TA HER MAÇ 3 PUAN ALMALISINIZ"

Genç savunmacı, "İlk maçıma çıktığım için çok mutluyum ama bir yandan üzgünüm, 1 puan aldık. Beşiktaş'ta her maç 3 puan almalısınız. Maçın başlarında birazcık dağınık başladık. Penaltıdan gol yedik. Reaksiyon göstermeye çalıştık ama gösteremedik. İkinci yarıya güçlü başladık. Pozisyonlar yakaladık. Penaltıdan gol bulduk ama 3 puanı alamadık." ifadelerini kullandı.

