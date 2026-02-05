Junior Olaitan: Beşiktaş'ta olmak güzel

- Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.
Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçın ardından Beşiktaş'ın yeni transferi Junior Olaitan açıklamalarda bulundu.
"BEŞİKTAŞ'TA OLMAK GÜZEL"
Beninli orta saha "Pazar günü lig maçında daha iyi olacağız. Beşiktaş'ta olmak güzel. Evimizdeki maçı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.