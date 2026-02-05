Abone ol: Google News

Junior Olaitan: Beşiktaş'ta olmak güzel

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Junior Olaitan, Kocaelispor maçının ardından "Beşiktaş'ta olmak güzel. Evimizdeki maçı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 05.02.2026 21:36
Junior Olaitan: Beşiktaş'ta olmak güzel
  • Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.
  • Junior Olaitan, Beşiktaş'ta olmaktan memnun olduğunu ve evlerindeki maçı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.
  • Olaitan, Pazar günü daha iyi bir performans sergileyeceklerini belirtti.

Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından Beşiktaş'ın yeni transferi Junior Olaitan açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'TA OLMAK GÜZEL"

Beninli orta saha "Pazar günü lig maçında daha iyi olacağız. Beşiktaş'ta olmak güzel. Evimizdeki maçı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Eshspor Haberleri