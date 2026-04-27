ABB FOMGET, Beşiktaş'ı yendi

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Osmanlı Stadı'ndaki maçın ilk golü Beşiktaş'tan geldi.
Fadimatou Aretouyap Kome'nin 20. dakikada attığı gole ABB FOMGET, Milica Mijatovic'in 29. dakikada attığı penaltı golüyle cevap verdi ve ilk yarı 1-1 beraberlikle tamamlandı.
KAZANAN SON DAKİKA GOLÜYLE ABB FOMGET
İkinci yarıda ABB FOMGET, 90+3. dakikada Arzu Karabulut ile bulduğu golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
