Amed Sportif Faaliyetler'de Sertaç Küçükbayrak dönemi başladı

1. Lig 37. haftada oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bodrum FK maçının 1-1 beraberlikle sonuçlanmasının ardından Teknik Direktör Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı.

Mesut Bakkal'dan boşalan teknik direktörlük görevine, Sertaç Küçükbayrak getirildi.

"AYNI KARARLILIK VE İNANÇLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, profesyonel futbol A takımımızın teknik direktörlüğü görevinde Sertaç Küçükbayrak ve teknik ekibi ile yola devam etme kararı almıştır. Teknik direktörümüz Sertaç Küçükbayrak ve ekibine başarılar dileriz. Şampiyonluk hedefimize ilerlediğimiz bu kritik süreçte, futbolcularımız, teknik heyetimiz ve büyük taraftarımızın desteğiyle mücadelemizi aynı kararlılık ve inançla sürdüreceğiz.'' denildi.