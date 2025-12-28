ABB FOMGET, Hakkarigücü'nü mağlup etti

- ABB FOMGET, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Hakkarigücü'nü 2-1 yendi.
- Maçta, Milica ve Blerta'nın golleriyle 2-0 öne geçen ABB FOMGET, üstünlüğünü korudu.
- Hakkarigücü, Yaren Çolak'ın golüyle aradaki farkı bir gol azalttı.
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 14. haftasında, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET ile Hakkarigücü karşı karşıya geldi.
Başkent temsilcisi, Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmada Milica'nın 2. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
ABB FOMGET, 33. dakikada Blerta'nın attığı golle skoru 2-0 yaptı.
SKORU BELİRLEYEN GOL YAREN'DEN
Hakkarigücü, 65. dakikada Yaren Çolak'ın kaydettiği golle farkı 1'e indirdi.
Karşılaşma, ABB FOMGET'in 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.