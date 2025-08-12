ABB FOMGET, Slavia Prag maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 27 Ağustos'ta Finlandiya'da oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Yenikent Stadı'nda, teknik direktör Hasan Vural yönetimindeki antrenmanda başkent ekibi, çabukluk, top kapma ve pas çalıştı.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
İdman, savunma ve hücum organizasyonlarının ardından çift kale maçla tamamlandı.
ABB FOMGET karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla devam edecek.
ÜST TURA ÇIKTILAR
ABB FOMGET, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi elemeleri ilk turunda Azerbaycan ve İsrail takımlarını eleyerek bir üst tura çıkmıştı.