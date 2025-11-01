Abone ol: Google News

ABB FOMGET - Yüksekovaspor maçında gol sesi çıkmadı

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasındaki Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET - Yüksekovaspor karşılaşması 0-0 sona erdi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 01.11.2025 17:40
ABB FOMGET - Yüksekovaspor maçında gol sesi çıkmadı
  • Kadın Futbol Süper Ligi'nde ABB FOMGET, Yüksekovaspor ile 0-0 berabere kaldı.
  • 40. dakikadan sonra 10 kişi oynayan Yüksekovaspor, sahadan puanla ayrıldı.
  • ABB FOMGET, yeni teknik direktörü Ali Eraslan ile çıktığı ilk maçtan beraberlikle döndü.

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasının heyecanı başladı.

Haftanın açılış maçında son şampiyon Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Osmanlı Stadı'nda Yüksekovaspor'u konuk etti.

Karşılaşma, golsüz eşitlikle tamamlandı.

YÜKSEKOVASPOR, 10 KİŞİYLE PUANI ALDI

Kırmızı kart sonucu 40. dakikadan itibaren 10 kişi mücadele eden konuk ekip, sahadan puanla ayrılmayı başardı.

Kritik müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.

ALİ ERASLAN İLK MAÇINDA BERABER KALDI

Başkent temsilcisi, yeni teknik direktörü Ali Eraslan yönetiminde çıktığı ilk maçta berabere kaldı.

Eshspor Haberleri