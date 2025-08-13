ABB FOMGET'in Slavia Prag maçı hazırlıkları sürdü

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 27 Ağustos'ta Finlandiya'da oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Yenikent Stadı'nda, teknik direktör Hasan Vural yönetimindeki antrenmanda başkent ekibi, çabukluk, top kapma ve pas çalışmaları yaptı.
ÇİFT KALE MAÇLA SONA ERDİ
Antrenman hücum ve savunma organizasyonlarının ardından çift kale maçla tamamlandı.
ABB FOMGET TURLAMIŞTI
ABB FOMGET, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi elemeleri ilk turunda Azerbaycan ve İsrail takımlarını eleyerek bir üst tura çıkmıştı.