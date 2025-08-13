Abone ol: Google News

ABB FOMGET'in Slavia Prag maçı hazırlıkları sürdü

Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşılaşacak Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, kritik maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 27 Ağustos'ta Finlandiya'da oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yenikent Stadı'nda, teknik direktör Hasan Vural yönetimindeki antrenmanda başkent ekibi, çabukluk, top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

ÇİFT KALE MAÇLA SONA ERDİ

Antrenman hücum ve savunma organizasyonlarının ardından çift kale maçla tamamlandı.

ABB FOMGET TURLAMIŞTI

ABB FOMGET, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi elemeleri ilk turunda Azerbaycan ve İsrail takımlarını eleyerek bir üst tura çıkmıştı.

