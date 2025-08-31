ABB FOMGET'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belirlendi

UEFA Kadınlar Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı'nın rakibi belli oldu.
İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kurada Ankara temsilcisi 2. eleme turunda Bosna Hersek'in SFK 2000 Sarajevo takımıyla eşleşti.
MAÇ TARİHLERİ
İlk maçlar 10-11 Eylül tarihlerinde deplasmanda yapılacak.
Rövanş maçları ise 17-18 Eylül tarihlerinde Ankara'da oynanacak.
"YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"
Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Avrupa sahnesinde yolumuza devam ediyoruz. Ankara'da oynayacağımız rövanş için tüm taraftarımızı şimdiden yanımızda görmek istiyoruz.
UEFA AVRUPA LİGİ'NE KATILIM HAKKI SAĞLANMIŞTI
ABB FOMGET, Finlandiya'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu üçüncülük maçında Helsinki'yi 3-2 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmıştı.