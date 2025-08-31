Abone ol: Google News

ABB FOMGET'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belirlendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı'nın UEFA Kadınlar Avrupa Ligi'nde rakibi Bosna Hersek'in SFK 2000 Sarajevo ekibi oldu.

Yayınlama Tarihi: 31.08.2025 15:48
UEFA Kadınlar Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı'nın rakibi belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kurada Ankara temsilcisi 2. eleme turunda Bosna Hersek'in SFK 2000 Sarajevo takımıyla eşleşti.

MAÇ TARİHLERİ

İlk maçlar 10-11 Eylül tarihlerinde deplasmanda yapılacak.

Rövanş maçları ise 17-18 Eylül tarihlerinde Ankara'da oynanacak.

"YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Avrupa sahnesinde yolumuza devam ediyoruz. Ankara'da oynayacağımız rövanş için tüm taraftarımızı şimdiden yanımızda görmek istiyoruz.

UEFA AVRUPA LİGİ'NE KATILIM HAKKI SAĞLANMIŞTI

ABB FOMGET, Finlandiya'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu üçüncülük maçında Helsinki'yi 3-2 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmıştı.

