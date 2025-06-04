AA & Ensonhaber

Galatasaray'a 2022'de transfer olduktan sonra üç sezon üst üste kazanılan şampiyonluğun en önemli parçalarından olan Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'deki performansları, takım arkadaşlarıyla ilgili düşünceleri ve gelecek hedefleriyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"UNUTAMAYACAĞIMIZ BİR KUTLAMA GERÇEKLEŞTİRDİK"

Üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğu alarak 5. yıldızı taktıklarını aktaran Abdülkerim, şu şekilde konuştu:

Bizim için çok önemli bir yıldı. Çünkü beşinci yıldızı takacaktık. Çok şükür çabaladık, çalıştık ve şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldızı taktık. Şampiyonluğu Yenikapı'da kutladık. Bence çok güzel bir kutlama oldu. Çok yağmur yağdı, inanılmaz bir ilgi vardı. Çok güzel bir ortamdı. Unutamayacağımız bir kutlama gerçekleştirdik.

"ÜST ÜSTE 4. ŞAMPİYONLUĞU KOVALAYACAĞIZ"

Sarı-kırmızılı futbolcu, 1996-2000 arasında Galatasaray'a ait 4 sezon üst üste şampiyonluk rekorunu geçmeyi istediklerini dile getirdi.

Üst üste elde edilen şampiyonlukların takımda doymuşluk hissi oluşturmadığını aktaran 30 yaşındaki stoper, şu ifadeleri kullandı:

Önümüzdeki sezon için üst üste 4. şampiyonluğu kovalayacağız. Üzerimizde bunun açlığı olacak. Bizde hiçbir zaman doyum olmuyor. Hem Avrupa'da başarı hem de tekrar ligde dört sene üst üste şampiyon olmak istiyoruz.

"YENİ BİR REKOR KIRMAK İSTİYORUZ"

Son üç sezonda birçok rekor kırdıklarını vurgulayan Abdülkerim, şunları dedi:

Bu üç sezonda birçok rekor kırdık. Şimdiki yeni hedef rekorumuz var. Beş sene üst üste şampiyon olup yeni bir rekor kırmak istiyoruz.

"BİZİM YERİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ"

Tecrübeli futbolcu, gelecek sezon doğrudan mücadele edecekleri UEFA Şampiyonlar Ligi ile ilgili, şu şekilde görüş belirtti:

Bizim için Şampiyonlar Ligi'ne katılmak önemliydi. Çünkü bizim yerimiz Şampiyonlar Ligi. İnşallah seneye bir başarı elde edip taraftarımızı gururlandıracağız.

"İYİ Kİ GALATASARAY'A GELMİŞİM"

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'a transfer olarak kariyeri için doğru kararı verdiğini söyledi.

Konyaspor'da oynarken İstanbul'un üç büyük kulübünün de istediği milli futbolcu, Galatasaray'a transfer olarak doğru karar verdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Her yerde, 'İyi ki Galatasaray olmuş, Galatasaray'a gelmişim.' diyorum. Bu 3 sezon benim için çok hızlı geçti. Üç yıldır şampiyon oluyoruz ve başarılıyız. Çok keyif alıyorum. Benim için çok güzel yıllar. Geldiğimde Galatarasay sezonu 13. bitirmişti. Ancak burası Türkiye'nin en büyük kulübü. Bazen böyle kötü geçen sezonlar olabilir. Hemen ayağa kalktık ve 3 sene üst üste şampiyon olduk ki bunun da devamı inşallah gelecek.

"ŞU AN KEYFİNİ ÇIKARTIYORUM"

Sarı-kırmızılı ekibe 28 yaşında geldiğini hatırlatan Abdülkerim Bardakcı, şu değerlendirmede bulundu:

Bazen geç kaldığımı düşünüyorum ve bunu yakın çevremle de sürekli konuşuyorum. Buraya 22-23 yaşımda gelseydim her şey çok farklı olabilirdi. Ancak nasibin önüne geçemiyorsun. Bu yaşta buraya gelmem lazımmış, bunları yaşayacakmışım ve yaşıyorum. Şu an keyfini çıkartıyorum.

"ÇOK ŞÜKÜR NASİP OLDU"

Abdülkerim, futbol kariyerinin sonuna kadar Galatasaray'da kaptanlık yapmak istediğini söyledi.

Sarı-kırmızılı ekipte kaptan olmanın farklı bir duygu olduğunu belirten Abdülkerim, şu şekilde konuştu:

Stadımıza ilk çıktığımda 'İnşallah bir gün bu büyük camiada kaptanlık yapmak nasip olur.' diye düşünmüştüm. Çok şükür nasip oldu, layığıyla da yapmaya devam edeceğim.

"İLK GELDİĞİMDE HEDEFİM KAPTANLIKTI"

Milli futbolcu, kariyer hedefinin sorulması üzerine, şu yanıtı verdi:

Buraya ilk geldiğimde hedefim kaptanlıktı. Şimdiki hedefim inşallah futbol kariyerimi sonuna kadar burada oynayıp kaptanlık yapabilmek.

"TAKIM İÇİNDEKİ ARKADAŞLIĞIMIZ MÜKEMMEL"

Galatasaraylı futbolcu, takımın başarısını içerideki aile ortamına bağladı.

Futbol haricinde dışarıda ailece birlikte zaman geçirdiklerini aktaran Abdülkerim, şu şekilde görüş belirtti:

Takım içindeki arkadaşlığımız mükemmel. Dışarıda sürekli birlikte vakit geçiriyoruz. Mükemmel bir aile ortamımız var. Bu da olunca zaten başarılı geliyor. Arada kötü karakterli bir insan bilmiyorum. Herkesin kalbi temiz. Herkes, birbiri için en iyisini istiyor. Böyle olduğu zaman da başarı geliyor.

"MÜTHİŞ BİR AİLE ORTAMI VAR"

Çocuklarının da Galatasaray'la beraber büyüdüğünü dile getiren sarı-kırmızılı stoper, şu ifadeleri kullandı:

Burada müthiş bir aile ortamı var zaten. Aile konusuna çok önem veren bir insanım. Sürekli çocuklarımla vakit geçirmeye çalışıyorum. Güzel zamanlar bunları değerlendirmek lazım.

"DÖRTLÜ SİSTEM DAHA İYİ"

Abdülkerim Bardakcı, kendisine göre dörtlü savunma sisteminin daha iyi olduğunu söyledi.

Bu sezon hem üçlü hem de dörtlü savunma dizilişiyle mücadele ettiklerinin hatırlatılması üzerine Abdülkerim, şunları dedi:

İki formasyonun bana göre fazla bir farkı yok. Sürekli topla oynayan bir stoperim ve sürekli atağa çıkıyorum. Benim için pozisyon fark etmiyor. İki sistemden de keyif alıyorum ama bence dörtlü sistem daha iyi.

"BIRAKACAĞI İÇİN ÇOK ÜZÜLÜYORUZ"

Sarı-kırmızılı futbolcu, takım arkadaşlarıyla ilgili soruları da yanıtladı.

Galatasaray'daki 14 sezonluk kariyerini sonlandıran Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın gidişine üzüldüklerini belirten Abdülkerim, şu şekilde konuştu:

Muslera'yla oynamak bambaşka bir duygu. Arkamızda oynaması inanılmaz bir şey. Sürekli motive eden, hatayı da kapatan, sürekli pozitif konuşan tam bir kaptan, tam bir lider. Bırakacağı için çok üzülüyoruz.

"İYİ BİR İKİLİ OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"

Abdülkerim Bardakcı, savunma tandemindeki arkadaşı Davinson Sanchez ile ilgili, şu ifadeleri kullandı:

İyi bir ikili olduğumuzu düşünüyorum. Birbirimizin eksiğini çok iyi kapatıyoruz. Onun eksiklerini ben kapatıyorum, benim eksiklerimi o kapatıyor. İkimizin eksiği olduğu zaman Muslera kapatıyor. Ayrıca ikimiz de golcü stoperiz. Bu konuda da aramızda rekabet var.

"EREN, ÇOK İYİ BİR SOL BEK"

Ara transferde gelerek şampiyonluğa ciddi katkı veren Eren Elmalı'nın performansını öven Abdülkerim, şu şekilde görüş belirtti:

Eren transfer olmadan önce milli takımda da beraber oynamıştık. Eren, çok iyi bir sol bek. Tam oynamak isteyeceğim bek profili. Dışarıda da çok iyi anlaşıyoruz. Çok güzel bir karakter. Saha içinde de birbirimizi iyi anladığımız için güzel performans sergiliyoruz.

"LEMINA MÜTHİŞ BİR KARAKTER"

Eren gibi ara transferde gelen Mario Lemina'nın takıma ciddi katkı verdiğini vurgulayan tecrübeli futbolcu, şu değerlendirmede bulundu:

Lemina müthiş bir karakter, müthiş bir futbolcu. Çok seviyorum kendisini. Geldikten sonra bizde de çok rahatlama oldu. Çünkü bütün dönen topları Torreira ve Lemina ikilisi topluyor. Bizi çok rahatlatıyorlar.

"ÇOK İYİ BİR SANTRFOR"

Abdülkerim Bardakcı, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen ile ilgili, şunları dedi:

Dünyanın en iyi forvetlerinden biri. Çok iyi bir santrfor. Galatasaray'da oynaması bizim için bir şanstı.

"ÇOK İYİ BİR HOCA"

Abdülkerim, teknik direktör Okan Buruk ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

Milli futbolcu, Süper Lig'de üç sezondur şampiyonluğa ulaştıkları tecrübeli teknik adamla ilgili, şu şekilde konuştu:

Okan hoca çok iyi bir insan, çok iyi bir hoca. Üst seviye oynadığı için futbolcunun psikolojisinden çok iyi anlıyor. Ne zaman rahat bırakıp, ne zaman sıkacağını çok iyi biliyor. Bu da bize pozitif olarak yansıyor.

"KAMPA BOMBA GİBİ HAZIR OLACAĞIZ"

Sarı-kırmızılı ekibin milli stoperi, hayallerinden birinin ay-yıldızlı formayla FIFA Dünya Kupası'nda oynamak olduğunu söyledi.

Sakatlığından dolayı A Milli Takım'ın ABD kampına davet edilmediğini dile getiren Abdülkerim, sözlerini şöyle sürdürdü:

Montella hocayla da konuştuk. Zaten Kayserispor ile yaptığımız şampiyonluk maçında alt adalemden sıkıntı yaşadım. Bir yırtık oluştu. Bunu da hocaya bildirdik. Kendisi beni arayarak, 'Geçen sezon Avrupa Şampiyonası oynandı. Çok yoruldunuz. Zaten sakatsın. O yüzden seni çağırmayacağım, dinlen.' dedi. Ben de inşallah dinleneceğim. Seneye eylül ayındaki kampa bomba gibi hazır olacağız.

"DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMAK HAYALLERİMDEN BİRİ"

Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile mücadele edeceklerini hatırlatan Abdülkerim, şu ifadeleri kullandı:

Dünya Kupası'nda oynamak hayallerimden biri. İnşallah hedefimize ulaşırız. Eylülde başlıyoruz. İnşallah grubu lider tamamlayarak Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanırız. Çünkü çok kaliteli bir takımız. Çok yetenekli futbolcular var aramızda. Katılacağımızı ve başarılı sonuçlar alacağımızı düşünüyorum.

"MORATA İLE KONUŞUYORUZ"

İspanya forması giyen takım arkadaşı Alvaro Morata ile milli takımdaki rekabeti konuştuklarını anlatan Abdülkerim, şu şekilde görüş belirtti:

Morata ile konuşuyoruz. Kendisine, 'Eylülde karşılaşacağız. Orada görüşürüz.' dedim. İspanya çok iyi bir takım. Ancak biz de çok iyi bir kadroya sahibiz. İlk maçı Konya'da oynayacağız. Milli takım için orası çok iyi. Konya'da güzel şeyler olacağını düşünüyorum.

"BUNLARI HAK ETTİĞİMİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Abdülkerim Bardakcı, eski takımı Konyaspor'un taraftarlarının kendisine yönelik tepkilerine kırıldığını dile getirdi.

Galatasaray formasıyla eski takımı Konyaspor ile deplasmanda yaptıkları maçta tepki gören Abdülkerim, A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk maçını Konya'da yapacağını hatırlattı.

Konya'daki tepkilere kırıldığını vurgulayan Abdülkerim, sözlerini şöyle tamamladı: