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Haber Merkezi

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD), İstanbul'da bir otelde şampiyonluk kutlaması gerçekleştirdi.

Kutlamalara Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolculardan Abdülkerim Bardakcı, Kerem Demirbay, Metehan Baltacı ve Ahmed Kutucu ile dernek üyeleri katıldı.

KONSER VERİLDİ

Etkinlikte son dönemde popüler olan ve Galatasaraylı futbolcuların da sık sık söylediği 'Pode Sentar' şarkısının sahibi MC Livinho da konser verdi.

ABDÜLKERİM VE METEHAN DANS ETTİ

Bu sırada ise sahneye çıkan savunma oyuncuları Abdülkerim ve Metehan eğlenceli görüntüler oluşturdu.

İki isim, 'Pode Sentar' şarkısı eşliğinde dans etti.

Ortaya çıkan bu görüntüler ise kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.