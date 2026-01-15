Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta adını ana tabloya yazdırdı Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde karşılaştığı üç rakibini de set vermeden mağlup ederek kariyerinde ilk kez bu turnuvada ana tabloya yükselme başarısı gösterdi.

Göster Hızlı Özet Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde üç rakibini set vermeden yendi.

Elemelerin finalinde Rus Anastasia Gasanova'yı 2-0 mağlup etti.

Sönmez, kariyerinde ilk kez ana tabloya yükseldi. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta elemelerin final turunda karşılaştığı Rus Anastasia Gasanova'yı 2-0 yenerek ana tabloya yükseldi. Kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağındaki 23 yaşındaki Zeynep, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın elemelerindeki final turu maçında, klasmanın 212. sırasındaki Gasanova ile karşılaştı. ZEYNEP AVUSTRALYA AÇIK ANA TABLOSUNA GİRMEYİ BAŞARDI Milli tenisçi, 1 saat 29 dakika süren mücadeleyi 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazanarak 2025'ten sonra bir kez daha Avustralya Açık ana tablosuna girdi. 2026 Avustralya Açık ilk tur maçları 18 Ocak Pazar günü başlayacak.

