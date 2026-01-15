Beşiktaş'ta Elan Ricardo'nun yeni takımı açıklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş'ta devre arası Keny Arroyo'yla birlikte takıma katılan isimlerden biri de Kolombiyalı genç oyuncu Elan Ricardo'ydu.

Büyük umutlarla transfer edilen Ricardo'dan bir türlü verim alınamadı.

Siyah-beyazlı taraftarların 'Ne oldu bu çocuğa?' diye sorduğu Ricardo, siyah-beyazlı formayla hiçbir resmi maçta görev almadı.

1 DAKİKA BİLE OYNAMADAN GÖNDERİLMİŞTİ

Sezon başında Beşiktaş'tan Brezilya ekibi Athletico Paranaense'ye kiralanan Elan Ricardo'nun sözleşmesi sona erdi.

Siyah-beyazlı yönetim, kiralık sözleşmesi sona eren 21 yaşındaki futbolcuyu, ülkesinin takımlarından Deportes Tolima'ya kiraladığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Sezon başında Athletico Paranaense Kulübü'ne geçici transfer olan profesyonel futbolcumuz Elan Joseph Ricardo Ochoa, 2025-26 sezonu sonuna kadar Kolombiya Ligi ekiplerinden Club Deportes Tolima SA Kulübü'ne geçici transfer olmuştur. Elan Ricardo'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

YİNE KİRALANDI

Club Deportes Tolima da, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile transferi duyurdu.

Öte yandan siyah-beyazlı yönetim, ara transfer döneminde Mert Günok, David Jurasek, Jonas Svensson ve Gabriel Paulista ile yollarını ayırmıştı.

"NASIL BİR OYUNCU OLDUĞUNU GÖRECEKSİNİZ"

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz mayıs ayında Ricardo'yla ilgili dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.

Başkan Adalı, "Elan Ricardo'yu gerekirse sezon başında bir İstanbul takımına kiralık vereceğim. Onun için Atletico Madrid'le kavga ettik. Geldiğinden beri başına gelmeyen şey kalmadı. Göreceksiniz nasıl bir oyuncu olduğunu." demişti.