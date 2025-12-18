Mainz 05 - Samsunspor: Muhtemel 11'ler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Temsilcimiz Samsunspor, bir kez daha Avrupa sahnesinde...

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında 18 Aralık Perşembe günü (bugün) deplasmanda Alman temsilcisi Mainz 05 ile mücadele edecek.

Mainz Arena'daki karşılaşma, saat 23.00'te başlayacak müsabakayı, Finlandiyalı hakem Mohammad Al-Emara yönetecek.

HEDEFİMİZ DİREKT İLK 8'E KALMAK

Tarihinde lik kez katıldığı ligde üst tura çıkmayı garantileyen kırmızı-beyazlı ekip, grup aşamasını ilk 8 takım içinde tamamlamaya hedefliyor.

Ligde Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, Ukrayna ekibi Dinoma Kiev ile Malta temsilcisi Hamrun'u ise sahasında 3-0'lık skorlarla yenen Samsunspor, İzlanda takımı Breidablik ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Kırmızı-beyazlı takım, sahasında ise Yunan temsilcisi AEK'ya 2-1 yenildi.

MUHTEMEL 11'LER

Mainz: Batz, Maloney, Bell, Kohr, Da Costa, Nebel, Sano, Jae Sung, Moreno Fell, Hollerbach, Boving.

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Mokoumbou, Emre, Holse, Ntcham, Musaba, Marius.

Konferans Ligi'nde Samsunspor, topladığı 10 puanla 6. haftaya averajla 5. sırada girdi.

SAMSUNSPOR'DA 5 EKSİK

Samsun temsilcisinde Konferans Ligi'ne kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği AEK maçında forma giyemeyecek.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları devam eden Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa ile bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel, maçta görev yapamayacak.