Galatasaray - Başakşehir: Muhtemel 11'ler

Galatasaray, Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Başakşehir'i konuk edecek.
RAMS Park'ta saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Mücadele, ATV ekranlarından yayınlanacak.
İLK RAKİP BAŞAKŞEHİR
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Alanyaspor, Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor ile A Grubu'nda yer alıyor.
Format gereği gruptaki takımlardan 4'ü ile maç yapacak sarı-kırmızılılar, Başakşehir karşılaşmasından sonra organizasyonda sırasıyla Fethiyespor, İstanbulspor ve Alanyaspor'un rakibi olacak.
MUHTEMELE 11'LER
Galatasaray: Günay, Sallai, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, Yunus, İlkay, Barış Alper, Icardi
Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Ebosele, Berat, Umut, Fayzullayev, Shomurodov, Harit, Bertuğ
İKİ TAKIM ARASINDA SON MAÇI GALATASARAY KAZANDI
Galatasaray, bu sezon RAMS Başakşehir'e karşı son maçtan galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 9. haftasında oynanan maçta RAMS Başakşehir'e konuk oldu.
Galatasaray, 45+3. ve 61. dakikalarda Leroy Sane'nin attığı gollerle rakibini 2-1 yendi.
Karşılaşmada RAMS Başakşehir'in tek golünü 59. dakikada Özbek futbolcu Eldor Shomurodov kaydetti.