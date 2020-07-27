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    Abdullah Avcı, Trabzonspor ile temasta

    Abdullah Avcı, Trabzonspor ile temasta

    Beşiktaş'tan ayrılan ve uzun bir süredir takım çalıştırmayan Abdullah Avcı, Trabzonspor yönetimine bir rapor sundu. Deneyimli hoca önümüzdeki günlerde Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile görüşecek.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2020 - 09:14
    • Güncelleme : 27.07.2020 - 09:14
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    Abdullah Avcı, Trabzonspor ile temasta

    Hüseyin Cimşir ile yollarını ayıran bordo-mavili takım yeni hoca arayışlarını sürdürüyor. Yönetim, bir dönem ismi Fenerbahçe ile de anılan Abdullah Avcı ile görüşecek.

    Trabzonspor yönetimine takımdaki eksikliklerle alakalı bir rapor sunan Avcı'nın önümüzdeki günlerde Ahmet Ağaoğlu ile yüz yüze görüşeceği kaydedildi.

    Abdullah Avcı, Trabzonspor ile temasta #1

    BEŞİKTAŞ, ANLAŞMAYI BEKLİYOR

    Başakşehir ile şampiyonluğu son haftalarda kaybeden ve sezon başında Beşiktaş ile anlaşan deneyimli hoca, başarısız sonuçların ardından siyah-beyazlı camiaya veda etmişti.

    Sözleşmesindeki özel madde gereği, 'kulüp bulana kadar Beşiktaş'tan maaş alacak olan' Avcı'nın, Trabzonspor ile anlaşması halinde siyah-beyazlılar ciddi bir maaş yükünden kurtulmuş olacak.

    Abdullah Avcı, Trabzonspor ile temasta #2

    13 MAĞLUBİYET ALMIŞTI

    2019-20'ye başladığı Beşiktaş ile 27 resmi karşılaşmaya çıkan Abdullah Avcı, bu maçların 11'inde galibiyet sevinci yaşamış, 3 beraberlik, 13 yenilgi almıştı.

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