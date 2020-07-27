Abdullah Avcı, Trabzonspor ile temasta

Beşiktaş'tan ayrılan ve uzun bir süredir takım çalıştırmayan Abdullah Avcı, Trabzonspor yönetimine bir rapor sundu. Deneyimli hoca önümüzdeki günlerde Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile görüşecek.

Hüseyin Cimşir ile yollarını ayıran bordo-mavili takım yeni hoca arayışlarını sürdürüyor. Yönetim, bir dönem ismi Fenerbahçe ile de anılan Abdullah Avcı ile görüşecek.

Trabzonspor yönetimine takımdaki eksikliklerle alakalı bir rapor sunan Avcı'nın önümüzdeki günlerde Ahmet Ağaoğlu ile yüz yüze görüşeceği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ, ANLAŞMAYI BEKLİYOR

Başakşehir ile şampiyonluğu son haftalarda kaybeden ve sezon başında Beşiktaş ile anlaşan deneyimli hoca, başarısız sonuçların ardından siyah-beyazlı camiaya veda etmişti.

Sözleşmesindeki özel madde gereği, 'kulüp bulana kadar Beşiktaş'tan maaş alacak olan' Avcı'nın, Trabzonspor ile anlaşması halinde siyah-beyazlılar ciddi bir maaş yükünden kurtulmuş olacak.

13 MAĞLUBİYET ALMIŞTI

2019-20'ye başladığı Beşiktaş ile 27 resmi karşılaşmaya çıkan Abdullah Avcı, bu maçların 11'inde galibiyet sevinci yaşamış, 3 beraberlik, 13 yenilgi almıştı.