Acun Ilıcalı: Ali Koç varken başkanlık aklımın ucundan geçmez

Ünlü medya patronu ve Fortuna Sittard'ın ortaklarından Acun Ilıcalı tuttuğu takım olan Fenerbahçe ve futbol gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe taraftarı olarak bilinen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sarı-lacivertli takım ve Ali Koç yönetimi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"FUTBOLUN BİZİ BİRLEŞTİRMESİ LAZIM"

NTV'ye konuşan Ilıcalı, "Türkiye'de bir takım alma girişimi olmaz. Ülkemizde futbol anlayışından çok mutlu değilim. Futbolu benim gibi göremeyen insanlar olunca üzülüyorum. Futbolun bizi birleştirmesi lazım. Dün gece 2:30'da maça başladık, 4'te bitti. Murat Boz, İbrahim Büyükak, Oğuzhan, hem sanatçı, hem çevremizden bir grup top oynadık. Maç nasıl iddialı geçti anlatamam ama sonrasında bizim ofiste oturduk ve güldük, eğlendik. Şu futbolun bir eğlence olduğunu anlasak da bundan dolayı gerilmesek, birbirimize kötü hisler beslemesek ne güzel olur."





"SERGEN HOCA ÇOK YAKIN DOSTUM"

"Sergen Hoca ligin lideri, çok yakın dostum. Beraber maç yapıyoruz, birlikte 2 yıl çalıştık, bir gün bile aramızda mutsuzluk olmadı. Şu futbol beraber oturup konuşulacak bir ortam olsa, karma maç seyredebilsek ne güzel olur."

"ALİ KOÇ VARKEN BAŞKANLIK AKLIMIZIN UCUNDAN GEÇMEZ"

"Ali Koç başkanımız, kendisi sabahtan akşama kadar, bizzat şahit olduğum için, kendini kulübe, Fenerbahçe'ye adamış bir başkan. Ben de, benden istendiği her zaman, seve seve kulübe, Fenerbahçe'ye ve başkanımıza yardım etmeye çalıştım. Sağolsun o da bana çok güvendi, birçok olayda birbirimize destek olarak güzel şeyler yaptık. Böyle bir başkana sahip olduğumuz için çok şanslıyız, sonuçtan bağımsız söylüyorum.

Yakın olarak konuşuyorum kendisine, sabah Fenerbahçe diye kalkıyor ve akşama kadar bütün enerjisini veriyor. Böyle bir başkan verken Fenerbahçe başkanlığını düşünmek aklımın ucundan geçmez. Tek isteğim Ali Koç'un başarılı olması, benim de yapmam gereken başkanımızı motive etmek ve bir sorunu olduğunda yardıma koşmak, onu da elimden geldiğince yapıyorum."





"FENERBAHÇE İÇİN OLMAYAN BİR ŞEY YOK"

"Fenerbahçe'de olmayan ne derken de, ligin durumuna baktığımızda 3 büyük takımımızın da avantajının olduğunu görüyoruz, Beşiktaş'ın avantajlı olduğunu da söyleyerek, şu anda Fenerbahçe için olmayan bir şey yok diyerek bu durumu bağlayabiliriz."

"BABALARIMIZ DÖNEMİNDE GERİLİM YOKMUŞ"

"Bu gerilimin nedeni için birinci olarak, belli dönemki yöneticiler bunu yaptı. Babalarımız döneminde gerilimler yokmuş, beraber maç seyrediliyormuş, bu iş öyle başlamış. O dönemler içinde anladığım kadarıyla belli yöneticilerin yanlış tutumları camiaların aralarını soğutmuş ve bu giderek artmış."





"10'LA 100 YARIŞAMAZ"

"Futbolun matematiği yok. Onu yaptım, bunu yaptım, eşittir bu değil. Eskiden yabancı sınırlaması varken 3 büyükler, 4 büyükler çok avantajlıydı. Yerli limitliydi ve onun için 4 büyükler yerlileri alıyordu, 4-5 yabancılı Anadolu takımıyla aranın kapanması mümkün olmuyordu. Yerli sivrilidğinde kendini büyük takımda bulunuyordu. Bu yabancı sınırlamasıyla kalktı. Son birkaç yılda Anadolu kulüplerinin seviyesi yükselmeye başladı, sınırsız yabancı var. Doğru bir ekiple, yurt dışından 3 büyüklerde oynayabilecek, daha üste çıkabilecek oyuncu bulabiliyorsun. Bütçeler arasında da 1'e 20 fark yok. Real Madrid'in bütçesi 100, Fenerbahçe'nin 10, Anadolu takımın ise 3. 10'la 3 yarışabilir, 10'la 100 yarışamaz. Anadolu kulüplerimiz başarılı transfer ataklarıyla makası kapattılar, bu da büyüklerimizin her maçta tökezleyebileceğini gösteriyor."

"PREMİER LİG'DEN TAKIM ALACAĞIM"

"Şu anda eğitimde gibi düşünüyorum kendimi. Avrupa'da kulüpler sahibi olmak gibi kafamda projeler var. Hollanda'da şu anda eğitimdeyim. Aklımda İngiltere'den bir kulüp sahibi olmak var. Futbol dünyasının NBA'inin Premier Lig olduğunu düşünüyorum, bütçelerle ilgili ve çok üst düzey takımlar var. Kursumu tamamladıktan sonra İngiltere'de bir kulüp alıp onu başarıya götürmek için uğraş vereceğim."