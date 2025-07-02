Acun Ilıcalı mahkemede aylık gelirini açıkladı

TV8 ve Exxen'deki bazı futbol maçlarında yasa dışı bahis reklamlarının yapıldığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile kanal ve platform yöneticisi 7 kişi, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Çağlayan Adliyesi'nde görülen davada savunma yapan Ilıcalı, üzerine atılı suçlamaları reddederek, yayınlara yerleştirilen reklam panolarının, görüntü sağlayıcısı kurum tarafından kendilerine gönderildiğini ve herhangi bir müdahalede bulunma şanslarının olmadığını öne sürdü.

'AYLIK GELİRİM 5 MİLYON TL'

Ilıcalı, mahkeme heyetinin sorusu üzerine aylık gelirini açıkladı.

Ünlü televizyoncu, savunmasına başlarken aylık gelirinin 5 milyon lira olduğunu belirtti.

"MAÇ YAYINLAMAK GİBİ ÇOK MASUM BİR KONUDAN ŞU AN KARŞINIZDAYIM"

Acun Ilıcalı, daha sonra şunları söyledi:

“Aylardır bu davanın şaşkınlığı içerisindeyim, neden burada olduğumu anlamış değilim. 8-10 yıldır ülkemizde yayınlanan maçlarda yayıncının müdahale etme şansı olmayan yayınlardan dolayı buradayım. Yayıncılara bunlara hiçbir şey yapamıyorum. Biz 6-7 kanalda bu maçları görebiliyoruz fakat biz buradayız. Hayatımda ilk defa bir suçlama üzerine sizin karşınızdayım, bundan dolayı çok mutsuzum ve acı hissediyorum. Neresinden baksanız yapılabilecek bir şey yok, buna bir çare yok, biz de bulamadık. Bütün arkadaşlarım adına son derece üzgünüm, onların burada olmasının sorumluluğunu da kendimde hissediyorum. Teknik olarak, UEFA'ya müdahale etme şansımız yok. Oranın federasyonu reklam almış, biz sadece yayıncılık görevimizi yaptık. UEFA'dan bu konuda dün bir mektup geldi, maç yayınlarının onların istediği şekilde olması gerektiğiyle ilgili. Arkadaşlarımdan da özür diliyorum. Maç yayınlamak gibi çok masum bir konudan şu an karşınızdayım. Bana en çok acı veren de dün akşam aynı yayınların olması ve buna müdahale edemiyor olmam. Biz para verdik, aldık, yayınladık, sonunda da buradayız işte."