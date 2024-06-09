Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım açıklaması Fenerbahçe'de Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım cephesinin kendisi hakkındaki ithamlarına yanıt verdi. Ilıcalı, "Ben ormanda büyümüşüm, o yüzden bunlar bana 'vız' geliyor" dedi.

ensonhaber.com

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda başkanlık seçimi için oy kullanma işlemi sona erdi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda 47 sandıkta saat 10.00’da başlayan oy verme işlemi, 17.00'de tamamlandı.

Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Çamur at kampanyasına hoş geldiniz"

Diğer başkan adayı Aziz Yıldırım cephesinin kendisi hakkındaki ithamlarına Ekol TV'ye yaptığı açıklamalarda yanıt veren Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

Sistem şu; Acun'un bir sene önceki röportajını alıp dün söylemiş gibi yapmak, Acun'un 'Kulüplerin sahibi olmalı ama büyük kulüpler hariç' sözünde 'büyük kulüpler' kısmını atmak, Acun'un 30 yıl önce çektirdiği fotoğrafı atmak, videoyu aramak... Çamur at kampanyasına hoş geldiniz.

"Ben ormanda büyümüşüm"

Kendisinin bunun gibi ithamlarla sarsılmayacağını ifade eden Ilıcalı, şu sözler sarf etti: