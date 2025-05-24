Acun Ilıcalı'dan Lincoln ve Abdülkadir Ömür açıklaması

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İngiltere Championship’te sezonu averajla düşme hattının hemen üzerinde tamamlayan Hull City’de, yeni sezona yönelik kadro yapılanması netleşmeye başladı. Kulübün sahibi Acun Ilıcalı, Hull Live’a verdiği röportajda hem Fenerbahçe’den kiralanan Lincoln Henrique hem de Rizespor’da kiralık oynayan Abdülkadir Ömür’ün geleceğine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ABDÜLKADİR GERİ DÖNECEK, ENERJİSİNİ SAHAYA YANSITACAK"

Bonservisi Hull City’de bulunan ve sezonun ikinci yarısında Rizespor’a kiralanan Abdülkadir Ömür’ün durumu hakkında konuşan Ilıcalı, genç oyuncunun takıma döneceğini düşündüğünü belirtti. 2027’ye kadar sözleşmesi süren milli futbolcu için umutlu konuşan Ilıcalı, şunları söyledi:

Geri döneceğini düşünüyorum. Elbette son karar onda, biz saygı duyarız. Ama Abdülkadir birinci sınıf bir yetenek. İlk sezonunda herkes bunu gördü. İkinci sezonu sakatlıklarla geçti, teknik direktörümüz Ruben Selles onun en iyi versiyonunu izleyemedi. Ama şimdi enerjisiyle geri döneceğine ve bizi etkileyeceğine inanıyorum.

Rizespor formasıyla sadece 6 Süper Lig maçına çıkan ve sahada toplam 238 dakika kalabilen Abdülkadir’in sözleşmesinde satın alma opsiyonu yer almıyor.

"LINCOLN'Ü SEVİYORUM, AMA İZİN OLMADAN OLMAZ"

Hull City’nin Fenerbahçe’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Lincoln Henrique için de konuşan Ilıcalı, Brezilyalı futbolcunun geleceğinin Fenerbahçe’ye bağlı olduğunu esprili bir dille dile getirdi. Aynı zamanda Fenerbahçe’de asbaşkanlık görevini sürdüren Ilıcalı, konuyla ilgili şunları söyledi:

Lincoln’ü çok seviyorum. Ama biliyorsunuz, o bizim oyuncumuz değil. Fenerbahçe’nin futbolcusu. Onun için izin almam gerekiyor. Fenerbahçe Asbaşkanı ile konuşmam şart… (gülerek) Eğer bize izin verirse, Lincoln’ün kalma ihtimali olabilir.

26 yaşındaki Lincoln Henrique de daha önce yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ile anlaşılması durumunda Hull City’de kalmak istediğini ifade etmişti.