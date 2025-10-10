Abone ol: Google News

Acun Ilıcalı’nın dikkat çektiği futbolcu İngiltere’de eylül ayının en iyisi seçildi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımının forveti Oliver Mcburnie, İngiltere Championship'te eylül ayının en iyi oyuncusu seçildi.

Yayınlama Tarihi: 10.10.2025 15:32
Hull City'nin sezon başında Las Palmas'tan kadrosuna kattığı Oliver Mcburnie, harikalar yaratıyor...

Öyle ki Mcburnie, İngiltere Championship'te eylül ayının en iyi oyuncusu seçildi.

ILICALI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, 29 yaşındaki futbolcuyu transfer ettikten sonra 'Bu isme dikkat edin' diye açıklama yapmıştı.

Oliver Mcburnie, gösterdiği performansla takımın en önemli oyuncusu haline geldi. 

AYIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

İskoç golcü, oynadığı 10 maçta takımına 7 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

