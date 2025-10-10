Acun Ilıcalı’nın dikkat çektiği futbolcu İngiltere’de eylül ayının en iyisi seçildi

Hull City'nin sezon başında Las Palmas'tan kadrosuna kattığı Oliver Mcburnie, harikalar yaratıyor...
Öyle ki Mcburnie, İngiltere Championship'te eylül ayının en iyi oyuncusu seçildi.
ILICALI DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, 29 yaşındaki futbolcuyu transfer ettikten sonra 'Bu isme dikkat edin' diye açıklama yapmıştı.
Oliver Mcburnie, gösterdiği performansla takımın en önemli oyuncusu haline geldi.
AYIN OYUNCUSU SEÇİLDİ
İskoç golcü, oynadığı 10 maçta takımına 7 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.