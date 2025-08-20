Acun Ilıcalı'nın kulübünde görevine son verildi: Sitem dolu açıklama yaptı

Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Acun Ilıcalı'nın en büyük hissedarı olduğu NK Maribor, Bostjan Cesar'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için adayını bulmuştu.

Maribor'dan yapılan açıklamada Türk antrenör Tuğberk Tanrıvermiş'i göreve getirildiği duyurulmuştu.

YALNIZCA 1.5 AY GÖREVDE KALABİLDİ

Ancak 1.5 ayda işler değişti...

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu NK Maribor'da 1 Temmuz'da teknik direktörlüğe getirilen Tuğberk Tanrıvermiş'in görevine yaklaşık 1.5 ay sonra son verildi.

Tuğberk Tanrıvermiş, sosyal medya hesabından yönetimin kararını eleştiren bir paylaşım yaptı.

"GEREKLİ DESTEK VERİLMEDİ, HAKKANİYETSİZ BİR KARAR"

35 yaşındaki teknik adam şunları söyledi:

Maribor'daki görevimin sona ermesinin ardından, özverili çalışmaları için oyuncularıma, teknik ekibime ve kulüp personeline teşekkür ederim. Maribor'un tarihi ve büyüklüğü, bu görevi kabul etmemdeki tek sebepti.



Gereken desteğin verilmediği koşullarda, oyuncularımla birlik içinde bir mücadele verdik. Buna rağmen henüz beşinci haftada, deplasmandaki galibiyetin ve iç sahadaki beraberliğin ardından görevden alınmam beklenmedik bir son oldu. Ligde yalnızca bir kez mağlup olmamıza rağmen alınan bu hakkaniyetsiz karar, futbolun ruhuyla bağdaşmamaktadır.



Bu sürecin, Maribor gibi büyük bir kulübün gelecekte kendi değerlerine yakışır biçimde daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması adına bir değerlendirme fırsatı olmasını temenni ediyorum.