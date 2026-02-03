- Adama Traore, Gençlerbirliği'ne geri döndü.
- 30 yaşındaki oyuncu, Ferencvaros'tan transfer edildikten sonra Al-Ula'ya kiralanmıştı.
- Traore, Başkent ekibinin antrenmanına katıldı.
Gençlerbirliği'nin Suudi Arabistan'ın Al-Ula takımına kiralık gönderdiği Adama Traore, kırmızı-siyahlı ekibe geri döndü.
Kulübün açıklamasına göre, sezon başında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'tan transfer edildikten sonra Al-Ula takımına kiralanan 30 yaşındaki kanat oyuncusu, yeniden Başkent ekibine katıldı.
İDMANA KATILDI
Adama Traore, Gençlerbirliği'nin bugünkü antrenmanında da yer aldı.