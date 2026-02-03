Abone ol: Google News

Adama Traore, Gençlerbirliği'ne geri döndü

Ferencvaros'tan transfer edildikten sonra Al-Ula takımına kiralanan 30 yaşındaki kanat oyuncusu Adama Traore yeniden Gençlerbirliği'nde.

Yayınlama Tarihi: 03.02.2026 17:01
Gençlerbirliği'nin Suudi Arabistan'ın Al-Ula takımına kiralık gönderdiği Adama Traore, kırmızı-siyahlı ekibe geri döndü.

Kulübün açıklamasına göre, sezon başında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'tan transfer edildikten sonra Al-Ula takımına kiralanan 30 yaşındaki kanat oyuncusu, yeniden Başkent ekibine katıldı.

İDMANA KATILDI

Adama Traore, Gençlerbirliği'nin bugünkü antrenmanında da yer aldı.

