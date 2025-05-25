Adana Demirspor, Başakşehir'i son dakika golüyle yendi

Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir ile Mustafa Alper Avcı'nın çalıştırdığı Adana Demirspor karşı karşıya geldi.
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan bulduğu son dakika golüyle Adana Demirspor oldu.
Adana ekibi, rakibini 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
ADANA DEMİRSPOR, GALİP GELDİ
Haftalar önce küme düşen Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada penaltıdan Yusuf Barasi, 65. dakikada Nabil Alioui ve 90+4'te Abat Aymbetov attı.
Başakşehir'in gollerini ise 20. dakikada Phillippe Keny ile 35. dakikada Christopher Operi kaydetti.
ADANA DEMİRSPOR, 10 KİŞİ KALDI
Adana Demirspor'da forma giyen Osman Kaynak, karşılaşmanın 34. ve 45+2. dakikalarında gördüğü sarı kartlar sonucu kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
BAŞAKŞEHİR, 5. SIRADA
Bu sonucun ardından Çağdaş Atan'ın ekibi Başakşehir, 54 puanda kalarak 5. sırada konumlandı. Adana Demirspor ise puanını 1'e yükseltti.
SON HAFTA MAÇLARI
Süper Lig'in son haftasında Başakşehir, şampiyon Galatasaray'a konuk olacak. Adana Demirspor, Gaziantep FK'yı konuk edecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış