Paul Onuachu döndü! Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi.

5’e 2 ile devam eden antrenman taktik çalışması ile sona erdi.

ONUACHU GERİ DÖNDÜ

Afrika Uluslar Kupası’nda Nijerya Milli Takımı ile mücadele eden ve turnuvayı 3. sırada tamamlayan Paul Onuachu, Trabzon’a döndü.

Golcü oyuncu, takımının Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başlarken, Onuachu’nun moralli olduğu gözlendi.

Onuachu'nun Trabzon'a gelişiyle birlikte takımdaki Nijeryalı oyuncu sayısı 3'e çıktı.

Nwakaeme, Onuachu ve Chibuike Nwaiwu birlikte objektiflere poz verdiler.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Trabzonspor, hazırlıklarını 22 Ocak Perşembe günü saat 13.00’te yapacağı antrenmanla tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.