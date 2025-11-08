Adana Demirspor, Kubilayhan Yücel ile sezon sonuna kadar anlaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1. Lig'de 12 maç sonunda -17 puanda bulunan ve son sırada yer alan Adana Demirspor'da, sıcak bir gelişme yaşandı.

Adana temsilcisi, teknik direktör Kubilayhan Yücel ile anlaştığını duyurdu.

"CAMİAMIZA HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevi için Kubilayhan Yücel ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Yeni teknik direktörümüz Kubilayhan Yücel'e görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.