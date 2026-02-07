Sakaryaspor, transferin son gününde 13 oyuncu transfer etti

- Sakaryaspor, transfer döneminin son gününde 13 yeni oyuncu transfer etti.
- Tüm futbolcular, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki törenle sözleşme imzaladı.
- Yeni oyuncuların, lisansları tamamlanınca ligde oynaması bekleniyor.
Futbolda ara transfer dönemi sona erdi...
1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, transfer tescil döneminin son gününde kadrosuna kattığı 13 futbolcu için toplu imza töreni düzenledi.
Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen törende yeni transferler resmi sözleşmelere imza attı.
13 OYUNCU BİRDEN İMZALADI
Sakaryaspor yönetimi, transfer döneminin kapanmasına saatler kala hareketli bir süreci geride bırakarak kadrosunu 13 yeni isimle güçlendirdi.
Stadyumda düzenlenen törende; Melih Bostan, Sergio Pena, Fofana, Ruan, Owusu, Ismaila Sorro, Arif Kocaman, Burak Bekaroğlu, Haydar Karataş, Kerem Şen, Ataberk Dadakdeniz, Poyraz Efe Yıldırım ve Emrecan Terzi kendilerini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
KADRO SİL BAŞTAN
Törenin ardından yeni transferler Sakaryaspor formasıyla basın mensuplarına poz verdi.
Kadroya dahil edilen isimlerin, lisans işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte teknik heyetin görev vermesi halinde ligin ilerleyen haftalarında sahada olacağı bildirildi.