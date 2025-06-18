Adana Demirspor’un kurtuluşu için yardım kampanyası başladı

İHA

Adana Demirspor’un taraftar grubu Şimşekler’in lideri Ertan Zeybek, basın mensuplarıyla bir araya gelerek kulübün yaşadığı mali krizi aşmak için yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu.

Adana Demirspor’un tarihinin en kritik dönemlerinden birini yaşadığını vurgulayan Zeybek, kulübün borç yükü nedeniyle kimsenin tek başına bu sorumluluğun altına girmeye cesaret edemediğini söyledi.

"HİSSELERİ DERNEĞE DEVRETMEYE HAZIR OLDUĞUNU BEYAN ETMİŞTİ"

Zeybek, yaklaşık dört ay önce İstanbul’da Murat Sancak ile yapılan toplantıyı hatırlatarak, şunları dedi:

Sancak, kulübü devralmak isteyen olursa önünü açacağını ve borçların ödenmesi şartıyla hisseleri derneğe devretmeye hazır olduğunu beyan etmişti.

Yeni bir yönetim oluşturmak için eski yöneticiler, siyasiler ve bürokratlarla görüşmeler yapıldığını ancak somut bir sonuca ulaşılamadığını dile getiren Zeybek, bu süreçte kulübü ayağa kaldırmak amacıyla geniş kapsamlı bir yardım kampanyası başlattıklarını aktardı.

Kampanya için 5 Mayıs 2025’te başvuru yapıldığını ve 45 günlük sürecin ardından resmi onayın alındığını aktardı.

"BİR VEFA HAREKETİDİR"

Kampanyanın sadece taraftarı değil, iş insanlarını, belediyeleri, siyasetçileri, sanatçıları ve yurt dışında yaşayan Adanalıları da kapsayacağını belirten Zeybek, şu ifadeleri kullandı: