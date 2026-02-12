Adana’da liseler arası maçta kavga

- Adana’nın Kozan ilçesinde Liseler Arası Bölge Futbol Şampiyonası'nda oynanan maç gerginlik nedeniyle yarıda kaldı.
- Tartışma sonrası Kazım Karabekir Anadolu Lisesi'nden 3 ve 50. Yıl Şehit İbrahim Yüce Anadolu Lisesi'nden 2 futbolcu kırmızı kart gördü.
- Polis ve öğretmenlerin müdahalesiyle taraflar ayrıldı.
Adana’nın Kozan ilçesinde düzenlenen Liseler Arası Bölge Futbol Şampiyonası’nda oynanan mücadelede genç sporcular sahada kıyasıya mücadele ederken, tribünleri dolduran öğrenciler de tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
Ancak maçın ilerleyen dakikalarında artan tempo ve rekabet, sahada gerginliğe yol açtı. Futbolcular arasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüyünce hakem oyunu durdurdu.
POLİS VE ÖĞRETMENLER MÜDAHALE ETTİ
Gerginliğin artması üzerine polis ekipleri ve öğretmenler sahaya girerek tarafları ayırdı. Yaşanan olayların ardından karşılaşma yarıda kaldı.
Müsabakanın hakemi, çıkan tartışma nedeniyle Kazım Karabekir Anadolu Lisesi’nden 3, 50. Yıl Şehit İbrahim Yüce Anadolu Lisesi’nden ise 2 futbolcuya kırmızı kart gösterdi.
DİĞER MAÇTA YÜKSEK TEMPO
Yarıda kalan karşılaşmanın ardından Yusuf Baysal Anadolu Lisesi ile Fatih Anadolu Lisesi takımları sahaya çıktı.
Bu mücadelede tribünlerin yoğun ilgisi ve yüksek tempo, profesyonel ligleri aratmayan görüntülere sahne oldu.