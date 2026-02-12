Serdal Adalı giden oyunculara teşekkür etti: Sadece Rafa Silva'nın adını söylemedi Devre arasında ayrılan isimlere hizmetleri için teşekkür eden Serdal Adalı, teşekkür ettiği oyuncular içinde Rafa Silva’nın adını saymadı.

Göster Hızlı Özet Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, ara transferde ayrılan futbolculara teşekkür ederken Rafa Silva'dan bahsetmedi.

Yeni transferler için düzenlenen törene Adalı'nın katılımı sırasında bu detay dikkat çekti.

Portekizli futbolcunun adının anılmaması sosyal medyada yorumlara neden oldu. Beşiktaş'ta yeni transferler Yasin Özcan, Kristjan Asllani, Junior Olaitan, Hyeon-gyu Oh, Emmanuel Agbadou, Amir Murillo ve Devis Vasquez için imza töreni düzenlendi. Başkan Serdal Adalı'nın da katılım sağladığı törendeki Rafa Silva detayı gündem oldu. SADECE RAFA SILVA'NIN ADINI SÖYLEMEDİ Adalı takımdan ayrılan futbolcularla ilgili konuşmasında, "Ara transferde takımımızdan ayrılan Mert Günok, Gabriel Paulista, Jonas Svensson, David Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Tammy Abraham'a da hizmetlerinden, katkılarından ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatlarında başarılar ve mutluluklar diliyorum." dedi. O ANLAR DİKKAT ÇEKTİ Adalı'nın konuşmasında olaylı bir ayrılık süreci yaşayan Rafa Silva'dan hiç söz etmemesi dikkat çekti. Adalı'nın Portekizli futbolcuya teşekkür etmemesi sosyal medyada da gündem oldu.

