Ağrı 1970 Spor'da, kadroda 7 kişi kaldı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturması sonucu Ağrı 1970 Spor’da futbol oynayan Emre Yaşar, Sedat Yılmaz 12 ay, Emir Aydın, Üzeyir Kaya, Hüseyin Aybars Tüfekçi 6 ay, Yusuf Akdeniz, Vedat Böyügül, Tayfun Çulha, Muhammet Furkan Kılıç, Ömer Ok, Emircan Sönmez, Ertuğrul Usta, Kerem Yaşa 3 ay, Yusuf İslam Atay, Hivan Özkurt, Emre Özsarı ve Emirhan Alperen Yılmaz 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

Kadro omurgası dağılan Ağrı 1970 Spor Kulübünde 7 futbolcu kaldı.

3'üncü Lig 2'nci grupta geride kalan 10 haftada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 14 puanla 4'üncü sırada yer alan Ağrı 1970 Spor Kulübü'nde yönetim ve teknik kadrosu, ligin kalan maçlarını nasıl oynayacağını düşünüyor.

"ÇOK ZORLU SÜREÇLERDEN GEÇMİŞTİK"

Takımın sezon başında da sıfırdan kurulduğunu belirten teknik direktör Ahmet Özen, "Biz takımı zaten sezon başında sıfırdan bir takım oluşturmuştuk. Çok zorlu süreçlerden geçmiştik. Ligin 10'uncu haftasını oynadıktan sonra böyle bir olayın yaşanması bizi oldukça mağdur etti. Bizim gibi birçok takımı da mağdur etti. Biz takım olarak bu olaydan önce 24 kişiydik. 17 tane oyuncumuz maalesef bu olaydan sonra futboldan men cezası aldı. 45 gün alanlar var, 3 ay alanlar var, 6 ay alanlar var, maalesef bir yıl alan oyuncumuz da oldu. Bu oyuncularımızdan 8 tanesi bizim sürekli oynayan oyuncularımızdı. Şu anda oynayabilecek sadece 7 tane oyuncumuz var. Transferler için de önümüzde bir hafta süremiz var. Bir haftalık transfer zamanında da takımımızı U19'dan ve başka takımlardan takviye edip, tekrardan maçları oynamaya gayret edeceğiz. Dolayısıyla biz şu anda sıfırdan kadro oluşturma gibi bir zorluğun içerisindeyiz" diye konuştu.

"OLAYIN EHEMMİYETİNİ ANLADIK"

Bir çok oyuncunun 2, 3 hatta 4 yıl önce bahis oynadıklarını ifade eden Özen, "Oyuncularımızla bu olay yaşandıktan sonra konuştuk. Onların bize söylediği; 'Ankaraspor - Nazillispor maçından sonra bu olayın ehemmiyetini anladık, sakıncalı olduğunu öğrendik. O maçtan sonra birçoğumuz oynamadık.' Dolayısıyla karar verici mercilerin bu durumları göz önüne alarak tekrar bir değerlendirme yapacaklarını ümit ediyorum. Çünkü birçok oyuncumuz tahkime başvuracak. İnanıyorum ki orada da futbolcularımız lehine bir karar çıkacaktır" dedi.

Amatör transfer döneminin 27 Kasım'da sona ereceğini hatırlatan Özen, daralan oyuncu havuzu nedeniyle transfer çalışmalarının zorlaştığını ifade etti.

2005 ve daha küçük doğumlu oyuncuları kadroya katabildiklerini söyleyen Özen, finansal koşullarının da sınırlı olduğunu bildirdi.

Özen, en kısa sürede 13-14 oyuncuyu kadroya ekleyip, haftaya oynayacakları Silifke maçına çıkmayı hedeflediklerini belirtti.

"YENİDEN TAKIM OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Ağrı 1970 Spor Kulübü Asbaşkanı Tekin Yuşan, bahis skandalı patladıktan sonra kendilerinin de bir inceleme yaptıklarını belirterek, şunları söyledi: