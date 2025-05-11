Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu, Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleşiyor.

Siyah-beyazlıların eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi de, genel kurulda oyunu kullandı.

3 numaralı sandıkta oy veren Çebi, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ÖNCE BEŞİKTAŞ'IN TAVRINI DEĞİŞTİRMEYE GAYRET EDELİM"

Ahmet Nur Çebi, şu şekilde konuştu:

Hayırlı uğurlu olsun, her seçim yenilenme demektir. İnşallah Beşiktaş'ımız için hayırlı uğurlu olur. Zor günlerden geçiyoruz. Biraz olması çok yanlış olan şeyler oldu, olmaması gereken oldu. İnşallah bunların hepsini bugün sonlandığı bir gün olur. Hep birlik beraberlikten bahsediliyor. Biz de taraftarız. Çürük yumurtaları ayıklamadığımız müddetçe o birlik ve beraberlik projemiz suya düşer. Birlik ve beraberliği temenni edenlerden benim ricamdır, çürük olanları ayırsınlar. Beşiktaş'ta değişmesi gereken çok şey yok. Sadece kendimize çekidüzen vermemiz gerekiyor. Beşiktaş'ı değiştirecek halimiz yok. Beşiktaş belli bir Beşiktaş'tır. Duruşu vardır, tarzı vardır. Önce Beşiktaşlı olanların Beşiktaşlı tavrına göre kendini değiştirmesi gerekiyor. Önce Beşiktaşlının tavrını değiştirmeye gayret edelim.