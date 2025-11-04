Ajax Teknik Direktörü Heitinga'ya sorduk: Türk taraftarların yaratacağı atmosferden endişeleniyor musunuz?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Ajax'a konuk olacak.

Karşılaşma öncesi Ajax Teknik Direktörü John Heitinga, basın toplantısı düzenledi.

Gerçekleştirilen toplantıda ESH Spor da yer aldı.

ESH SPOR SORDU: AJAX'IN HOCASI HEITINGA CEVAPLADI

ESH Spor Muhabiri Hazal Palavar, Heitinga'ya "Türk taraftarların yaşattığı atmosferi Avrupa maçlarında görüyorsunuzdur. Deplasmanda olmasına rağmen yine bu atmosferi yaşatacaklardır. Avrupalılar, ‘Türkler çılgın’ diyor. Bu konuda bir endişeniz var mı?" sorusunu yöneltti.

Yanıtına esprili bir şekilde başlayan Heitinga, oyuncuların kulak tıkacı takacağı yönünde bir şaka yaptı.

"HOLLANDA'DA ÇOK FAZLA TÜRK TARAFTAR VAR, İYİ OLAN KAZANSIN"

Hollanda'da çok fazla Türk taraftar olduğunu sözlerine ekleyen Heitinga, sözlerini şöyle sürdürdü: