Ajax'ı mağlup eden Galatasaray kasayı da doldurdu

Temsilcimiz Galatasaray, dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde harika bir zafere imza attı.

Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray, Hollanda temsilcisi Ajax'ı deplasmanda 3-0'la geçti.

Osimhen'in hat-trick ile damga vurduğu maç sonrası sarı-kırmızılılar, hatırı sayılır bir geliri daha kasasına koydu.

KAZANDIKÇA KASA DOLUYOR

Şampiyonlar Ligi'ne Eintracht Frankfurt yenilgisiyle başlayan Galatasaray, daha sonra Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax'ı mağlup ederek hem sıralamadaki yerini hem de kasasını rahatlattı.

Galatasaray, Ajax zaferiyle 2.1 milyon euroluk galibiyet primini kasasına koydu.

Son 3 maçını kazanan Galatasaray, sadece başarı primlerinden toplam 6.3 milyon euro kazanmış oldu.

TOPLAM GELİR 32 MİLYON EUROYU BULDU

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden ayakbastı parası olarak da toplamda 25.991 milyon euroluk gelir elde etmişti.

Böylece Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden kasasına koyduğu toplam para, daha şimdiden 32.291 milyon euroyu gördü.