Eski Fenerbahçeli basketbolcu Andrew Goudelock esrarla yakalandı

- Eski Fenerbahçeli basketbolcu Andrew Goudelock, Yunanistan'da esrar bulundurmaktan gözaltına alındı.
- Yunan televizyonu, 37 yaşındaki oyuncunun Rodos Adası'nda karakolda tutulduğunu ve savcılığa sevk edileceğini bildirdi.
- Goudelock, geçmişte NBA'de ve Fenerbahçe'de oynamıştı.
Yunanistan'ın Kolossos Rodou takımında forma giyen Andrew Goudelock'ın üzerinde esrar bulundurmaktan gözaltına alındığı belirtildi.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberinde 37 yaşındaki ABD'li basketbolcunun Rodos Adası'nda karakolda gözaltında tutulduğu ve savcılığa sevk edileceği aktarıldı.
FENERBAHÇE'DE FORMA GİYDİ
2014-2015 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen Goudelock, NBA'de Los Angeles Lakers ve Houston Rockets'ta oynamıştı.