Al Shabab'dan Fatih Terim'e türkülü veda

Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab, teknik direktör Fatih Terim’e anlamlı bir veda yaptı.
Kulüp, Terim için hazırladığı özel klipte "Halil İbrahim" türküsünü kullanarak sosyal medyada duygusal bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımla birlikte, deneyimli teknik adama teşekkür edilirken, duygusal vurgularla süslenen ifadeler dikkat çekti. Al Shabab’ın bu jesti, futbolseverler tarafından da büyük ilgi gördü:
Bir takımın başından birçok teknik direktör geçer, ancak çok azı saha sınırlarını aşan bir iz bırakır. Terim, varlığı ve ahlakıyla güzel bir iz bırakan bir teknik direktörün mükemmel bir örneğiydi. İmparator Fatih Terim'e güzel izi için teşekkürler. Her zaman bir aslan ve aileden biri olarak kalacaksın!
FATİH TERİM'İN AL-SHABAB KARNESİ
Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab’ın başında 23 karşılaşmaya çıkan Fatih Terim, bu süreçte 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Tecrübeli teknik adam, görev süresini 1.74 puan ortalamasıyla tamamladı.