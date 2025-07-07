Al Shabab'dan Fatih Terim'e türkülü veda

Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab, teknik direktör Fatih Terim’e anlamlı bir veda yaptı.

Kulüp, Terim için hazırladığı özel klipte "Halil İbrahim" türküsünü kullanarak sosyal medyada duygusal bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımla birlikte, deneyimli teknik adama teşekkür edilirken, duygusal vurgularla süslenen ifadeler dikkat çekti. Al Shabab’ın bu jesti, futbolseverler tarafından da büyük ilgi gördü:

Bir takımın başından birçok teknik direktör geçer, ancak çok azı saha sınırlarını aşan bir iz bırakır. Terim, varlığı ve ahlakıyla güzel bir iz bırakan bir teknik direktörün mükemmel bir örneğiydi. İmparator Fatih Terim'e güzel izi için teşekkürler. Her zaman bir aslan ve aileden biri olarak kalacaksın!