Alanyaspor deplasmanda Konyaspor'u devirdi

Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor, Alanyaspor'u ağırladı.
Mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başaran Alanyaspor'un gollerini 28. dakikada Ogundu ile 79. dakikada Maestro attı.
Konyaspor'un tek sayısını 51. dakikada Bardhi kaydetti.
Bu sonuçla 7 puana yükselen Alanyaspor, çarşamba günü erteleme maçında Fenerbahçe deplasmanına gidecek.
7 puanda kalan Konyaspor ise ligdeki bir sonraki maçında lider Galatasaray'ın konuğu olacak.
KONYASPOR: 1 - ALANYASPOR: 2
Hakemler: Halil Umut Meler, Hüseyin Aylak, Ali Can Alp
Konyaspor: Deniz Ertaş, Andzouana, Adil Demirbağ (Dk. 77 Jevtovic), Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Bazoer (Dk. 81 Stefanescu), Ndao (Dk. 73 Tunahan Taşçı), Melih İbrahimoğlu, Bjorlo (Dk. 46 Muleka), Bardhi, Umut Nayir
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Enes Keskin (Dk. 73 İzzet Çelik), Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya (Dk. 66 Hagi), Ogundu (Dk 86 Fatih Aksoy), Hwang (Dk. 66 Güven Yalçın)
Sarı kartlar: Dk. 44 Bjorlo, Dk. 70 Adil Demirbağ, Dk. 87 Uğurcan Yazğılı, Dk. 90+1 Guilherme, Dk. 90+3 Andzouana (Konyaspor), Dk. 45+1 Makouta, Dk. 58 Lima, Dk. 90+5 Ümit Akdağ (Alanyaspor)
Goller: Dk. 28 Ogundu, Dk. 79 Maestro (Alanyaspor), Dk. 51 Bardhi (Konyaspor)