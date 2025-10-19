Alanyaspor, Göztepe'yi tek golle geçti

- Alanyaspor, Süper Lig 9. haftasında Göztepe'yi 1-0 yendi.
- Maçın tek golünü 83. dakikada Ümit Akdağ attı.
- Bu sonuçla Alanyaspor 13 puana yükseldi, Göztepe ise 16 puanda kaldı.
Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor ile Stanimir Stoilov'un çalıştırdığı Göztepe karşı karşıya geldi.
Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi takım Alanyaspor oldu.
ALANYASPOR, TEK GOLLE KAZANDI
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 83. dakikada Ümit Akdağ kaydetti.
GÖZTEPE'DEN İLK YENİLGİ
Bu sonucun ardından Göztepe Süper Lig'de ilk mağlubiyetini aldı.
ALANYASPOR, PUANINI 13 YAPTI
Alanyaspor, Göztepe karşısında aldığı galibiyetin ardından puanını 13'e yükseltti. İzmir ekibi Göztepe ise 16 puanda kaldı.
GÖZTEPE, GALATASARAY DEPLASMANINDA
Süper Lig'in gelecek haftasında Alanyaspor, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Göztepe ise Galatasaray'a konuk olacak.