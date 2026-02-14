Alanyaspor, Konyaspor'u iki golle yendi

- Alanyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.
- Alanyaspor'un golleri Ruan Duarte ve Florent Hadergjonaj'dan gelirken, Konyaspor'un tek golünü Enis Bardhi attı.
- Bu sonuçla Alanyaspor'un puanı 26'ya yükseldi, Konyaspor ise 20 puanda kaldı.
Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor ile İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor karşı karşıya geldi.
Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi takım Alanyaspor oldu.
İKİ GOLLÜ GALİBİYET
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Ruan Duarte ile 80. dakikada penaltıdan Florent Hadergjonaj kaydetti.
Konyaspor'un tek golünü ise 83. dakikada Enis Bardhi kaydetti.
KONYASPOR, 12 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor, ligde 4 maç aranın ardından (2B, 2M) galip gelirken; Konyaspor'un galibiyet hasreti 12 maça çıktı. (6B, 6M)
Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 26'ya yükseltti, Konyaspor ise 20 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor, Başakşehir'i konuk edecek; Konyaspor ise Galatasaray'ı ağırlayacak.