Beşiktaş'tan Bursaspor Basketbol'a 27 sayılık fark

- Beşiktaş, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında deplasmanda Bursaspor Basketbol'u 88-61 mağlup etti.
- Müsabaka, TOFAŞ Spor Salonu'nda oynandı ve Beşiktaş, maçın başından itibaren üstünlüğünü korudu.
- Maçta en skorer oyuncular Yiğit Arslan ve Thomas olurken, Bursaspor'da ise Konontsuk dikkat çekti.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Bursaspor Basketbol ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 88-61'lik skorla konuk takım Beşiktaş oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Kerem Baki, Özlem Yalman, Duhan Köyiçi
Bursaspor Basketbol: Childress 7, Parsons 6, Yavuz Gültekin 5, Konontsuk 12, Nnoko 11, Tevfik Akdemir, Bora Satır, Berk Can Akın, Delaurier 5, Crawford 4, Yesukan Onar 2, King 9
Beşiktaş: Dotson 10, Yiğit Arslan 15, Lemar 2, Anthony Brown 8, Zizic 7, Kagamate 13, Berk Uğurlu 11, Yiğit Çoban, Emir Adıgüzel, Thomas 14, Vitto Brown 8
1. Periyot: 15-25
Devre: 26-43
3. Periyot: 41-68