Alanyaspor, Nuno Lima ile sözleşme uzattı

Alanyaspor Kulübü, Portekizli savunma oyuncusu Nuno Lima'nın sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattığını duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 14.10.2025 20:50
Süper Lig ekibi Alanyaspor, 24 yaşındaki stoper Nuno Lima ile 2029'a kadar sözleşme yeniledi.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Portekizli stoper oyuncumuz Nuno Miguel Reis Lima'nın sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı. Futbolcumuza başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

2029'A KADAR UZATILDI

Alanyaspor, 2023'te kadrosuna kattığı stoper Nuno Lima'nın 2027'de sona erecek sözleşmesini 2029'a kadar uzattı.

66 MAÇA ÇIKTI

Portekizli oyuncu, turuncu yeşilli formayla 66 maça çıkarken 3 gol, 4 asistlik performans gösterdi.

