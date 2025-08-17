Alanyaspor, sahasında Rizespor ile yenişemedi

Süper Lig'in 2. hafta maçında Alanyaspor, Rizespor'u konuk etti.
MAÇ SESSİZ SEDASIZ BİTTİ
Alanya Oba Stadyumu'ndaki mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından ilk hafta Fenerbahçe ile maçı ertelenen Alanyaspor puanını 1'e yükseltti.
Geçtiğimiz hafta Göztepe'ye sahasında üç puan kaybeden Rizespor'da puanını 1 yaptı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada Rizespor'un merkezden geliştirdiği atakta Laçi'nin ceza sahası dışından vuruşunda, top kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü. Sowe'un tamamlamak istediği meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.
13. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Sporar'ın pasında topla buluşan Güven Yalçın'ın şutunda, top kaleci Erdem Canpolat'ta kaldı.
34. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Sporar'ın kafa vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı.
41. dakikada Rizespor'un merkezden gelişen atağında Halil Dervişoğlu'nun savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Sowe'un vuruşunda, top az farkla direğin yanından auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
50. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Sowe'un sol çaprazdan şutunda top yandan dışarı çıktı.
54. dakikada ceza sahası dışından Güven Yalçın'ın sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.
81. dakikada topla buluşan Makouta ceza sahası dışından vuruşunda savunmadan topu kornere çeldi.