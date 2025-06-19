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Alanyaspor'un kamp programı duyuruldu

Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da başlayacak.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Alanyaspor'un kamp programı duyuruldu

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un yeni sezon öncesi kamp programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Alanyaspor hazırlıklarına 1 Temmuz Salı günü Cengiz Aydoğan tesislerinde başlayacak.

ALANYASPOR'UN PROGRAMI

Alanya'daki bir haftalık çalışmanın ardından turuncu-yeşilli takım, hazırlıklarına 7-18 Temmuz tarihlerinde Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam edecek.

Alanyaspor, 2 günlük iznin ardından 21 Temmuz'da Kayseri'de Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüreceği hazırlıklarını 31 Temmuz'da tamamlayacak.

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