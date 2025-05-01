Alexander Sörloth geleceğiyle ilgili konuştu

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Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş'ta gündem, forvet transferi.

Bu kapsamda siyah-beyazlılar için öne çıkan isimlerden birinin de Alexander Sörloth olduğu iddiası günlerdir dillendiriliyor.

Hal böyleyken Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth, İspanyol basınından Radio Marca'ya açıklamalarda bulundu.

"ARTIK DAHA RAHATIM"

Atletico Madrid'deki ilk aylarının zorlu geçtiğini itiraf eden Norveçli golcü, "Sezonun ilk ayları zordu çünkü gol atamıyordum ama ekim ayından bu yana çok iyi oynuyorum." dedi.

Diego Simeone'nin daha çok hamle oyuncusu olarak kullandığı ve son dönemde ilk 11'de oynamaya başlayan Sörloth, bu durumla ilgili, "Birçok kez yedek kulübesinden oyuna girdim ama goller attım. Şimdi ilk 11'deyim. Burada alıştığımdan farklı bir sistem ve farklı takım arkadaşları var. Zaman geçti ve artık takımda daha rahatım. Gollerle güven kazanırsınız ve şimdi çok daha rahatım." sözlerini sarf etti.

BURADA MUTLUYUM: ATLETİCO MADRİD İÇİN OYNAMAK BİR ZEVK

Madrid'de yaşamaktan mutlu olduğunu söyleyen golcü futbolcu, "Madrid, İspanya'da en sevdiğim şehir ve burada yaşamaktan mutluyum. Atletico Madrid için oynamak bir zevk." sözlerini kullandı.

Geleceğiyle ilgili konuşan 29 yaşındaki futbolcu, "Atletico Madrid'de uzun yıllar kalmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Atletico Madrid'de bu sezon 45 maçta süre bulan Sörloth, 17 gol attı ve 2 asist yaptı.