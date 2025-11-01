Alexander Sörloth'tan ayrılık kararı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth, İspanyol ekibinden ayrılmak istiyor.

Fichajes'te yer alan habere göre, gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası öncesi daha fazla forma şansı bulmak isteyen Norveçli golcü, Atletico Madrid'den ayrılmaya sıcak bakıyor.

İngiltere Premier Lig'den Newcastle United, Sörloth ile ilgileniyor.

DAHA FAZLA FORMA GİYMEK İSTİYOR

İngiliz ekibi, Sörloth'un Atletico Madrid'deki durumunu yakından takip ediyor.

Sörloth'un adı Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelmişti.

Deneyimli golcünün ayrılık kararı sonrası, kulüplerimizin transfer için izleyeceği adım büyük bir merakla bekleniyor.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDEYDİ

Atletico Madrid'de bu sezon 11 maçta 463 dakika süre bulan Sörloth, 2 kez gol sevinci yaşadı.

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki futbolcunun, Atletico Madrid ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.