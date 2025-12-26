Ali Koç’tan Sadettin Saran’a destek ziyareti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe camiasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Ali Koç, mevcut başkan Sadettin Saran’a destek vermek üzere kulüp binasına ziyarette bulundu.

DESTEK İÇİN KULÜP BİNASINA GİTTİ

TRT Spor’un aktardığı bilgilere göre; Ali Koç, bugün Fenerbahçe Kulübü binasına giderek Başkan Sadettin Saran ile bir araya geldi. Ziyaretin, kulüp yönetimine moral ve destek amacı taşıdığı ifade edildi.

TANIDIK BİR İSİM DE YER ALDI

Ali Koç’un gerçekleştirdiği destek ziyaretinde, önceki yönetimde hukuk işlerinden sorumlu olan Alper Alpoğlu’nun da hazır bulunduğu öğrenildi.

Ziyaretin içeriğine ilişkin kulüp tarafından resmi bir açıklama yapılmazken, görüşme Fenerbahçe kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

SADETTİN SARAN, UYUŞTURUCU SORUŞTURMASINDA İFADE VERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun, kamuoyunda tanınan isimlere yönelik sürdürdüğü uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Sadettin Saran, “uyuşturucu madde temin etme”, “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” ve “uyuşturucu madde kullanma” suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Saran, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Saran savcılıkta yaklaşık 2 saat süren bir ifade verdi. İfadesinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan Saran hakkında adli kontrol kararı verildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Nöbetçi hakimlik, Sadettin Saran’ın pazartesi ve perşembe günleri belirlenen yerlere imza atması şartıyla adli kontrol altında serbest bırakılmasına hükmetti.

Serbest bırakılmasının ardından kulüp binasına geçen Saran, burada kulüp çalışanları ve taraftarlar tarafından karşılandı.

Soruşturmanın, savcılık tarafından çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Ali Koç'un ziyaretiyle ilgili kulüpten yapılan açıklama şöyle: